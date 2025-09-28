Vijay Rally Stampede: एक्टर विजय की रैली में कैसे मची भगदड़? उम्मीद से 3 गुना ज्यादा लोग पहुंचे

Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने करूर में अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन के नेतृत्व में एक जांच आयोग का आदेश दिया है।

Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता-राजनेता विजय की रैली में मची भगदड़ में नौ बच्चों समेत कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा घायल हो गए। रैली की योजना के बारे में बात करते हुए, पुलिस ने बाद में खुलासा किया कि आयोजकों ने लगभग 10,000 लोगों की भीड़ की उम्मीद में एक मैदान मांगा था, लेकिन लगभग तीन गुना ज़्यादा लोग आ गए। 

समाचार एजेंसी एएनआई ने तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी जी. वेंकटरमण के हवाले से कहा, "पहले टीवीके की रैलियों में कम भीड़ होती थी, लेकिन इस बार उम्मीद से कहीं ज़्यादा लोग आए। हालाँकि आयोजकों ने करूर में लगभग 10,000 लोगों की उम्मीद में एक बड़े मैदान का अनुरोध किया था, लेकिन लगभग 27,000 लोग इकट्ठा हुए।" 

अधिकारी ने यह भी कहा कि रैली दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित की जानी थी, लेकिन शनिवार सुबह 11 बजे से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। पुलिस अधिकारी ने आगे कहा, "जब तक विजय शाम 7:40 बजे पहुँचे, तब तक भीड़ बिना पर्याप्त भोजन और पानी के घंटों से इंतज़ार कर रही थी। यही सच्चाई है।"

सुरक्षा स्थिति के बारे में बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि 500 ​​से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि विजय ने पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना की। अधिकारी ने आगे कहा, "विजय ने खुद पुलिस की भूमिका की सराहना की, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को भीड़ प्रबंधन की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस को 27,000 की पूरी भीड़ के बराबर संख्या में तैनात करना चाहिए।"

तमिलनाडु के प्रभारी डीजीपी ने कार्यक्रम और भगदड़ से जुड़ी जानकारियों पर चर्चा की और कहा कि इस त्रासदी के पीछे के सही कारणों का पता जाँच के बाद ही चलेगा। उन्होंने आगे कहा, "एक सदस्यीय आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। तब तक, मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।"

तीन दशकों से भी ज़्यादा समय से तमिल सिनेमा के सितारे रहे विजय, 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) की शुरुआत करने के बाद से ही भारी भीड़ खींच रहे हैं। हालाँकि, शाम लगभग 7.30 बजे तब हादसा हुआ जब विजय ने दोपहर से ही उनका इंतज़ार कर रहे समर्थकों को संबोधित करना शुरू किया, जिसके तुरंत बाद भगदड़ मच गई।

जैसे ही वह अपने प्रचार वाहन के ऊपर से बोल रहे थे, भीड़-भाड़ वाले मैदान में लोगों के बेहोश होकर गिरने से दहशत फैल गई। बेहोश होने वालों में कई महिलाएँ और बच्चे भी शामिल थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, विजय ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया, घायल समर्थकों पर पानी की बोतलें फेंकी और स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस से मदद की अपील की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संवाददाताओं से कहा, "अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 13 पुरुष, 17 महिलाएँ, 4 लड़के और 5 लड़कियाँ शामिल हैं। 26 पुरुषों और 25 महिलाओं सहित 51 अन्य लोगों का गहन उपचार चल रहा है।" राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपये के मुआवजे की भी घोषणा की है। स्टालिन ने कहा कि उन्होंने राहत और चिकित्सा व्यवस्था की निगरानी के लिए मा सुब्रमण्यम सहित मंत्रियों को तैनात किया है।

विजय ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मेरा दिल टूट गया है; मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख में हूँ।" "मैं करूर में जान गंवाने वाले अपने प्यारे भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"

