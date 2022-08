विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कहा- बहुमत के आगे झुकते हुए मैं...

Highlights इससे पहले विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था बुधवार को सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अंदर कहा, बहुमत के आगे झुकते हुए, मैं इस्तीफा देता हूं।

पटनाः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद आया है।"

बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दिया जिसको लेकर उन्होंने अपनी अनिच्छा जताई थी।" सिन्हा ने सदन के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा देते हुए कहा- कुर्सी 'पंच परमेश्वर' है। सभापीठ पर संदेह जताकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग निर्णय लेंगे।

Vijay Kumar Sinha resigns as the Speaker of the Bihar Assembly. pic.twitter.com/9KFXjR28Gt