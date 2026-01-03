VIDEO: पत्रकार ने बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं पर अत्याचार का पूछा सवाल तो जवाब दिए बिना उठ खड़े हुए जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, बीजेपी ने शेयर किया वीडियो
By रुस्तम राणा | Updated: January 3, 2026 18:02 IST2026-01-03T18:02:39+5:302026-01-03T18:02:45+5:30
वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें दिखाया गया है कि एक पत्रकार विपक्षी पार्टी के दोनों नेताओं से बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं पर अत्याचार का सवाल पूछ रहा है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी के नेता उस सवाल का जवाब दिए बिना पीसी से उठकर जाने लगते हैं।
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी ने कांग्रेसी नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपल का वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें दिखाया गया है कि एक पत्रकार विपक्षी पार्टी के दोनों नेताओं से बांग्लादेश में हो रहे हिन्दुओं पर अत्याचार का सवाल पूछ रहा है, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी के नेता उस सवाल का जवाब दिए बिना पीसी से उठकर जाने लगते हैं।
वीडियो में पत्रकार को यह कहते सुना जा सकता है कि सर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है ? इस दौरान दोनों कांग्रेसी नेता पीसी से जाते हुए दिख रहे हैं। 17 सेकंड की वीडियो के शेयर करते हुए भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी ने लिखा, “काँग्रेस के तारा और सितारा प्रेस कांफ्रेंस कर थे। पत्रकार ने बांग्लादेश पर सवाल पूछ लिया बस फिर क्या था भाग गए। ये तो हाल हैं इनके - विपक्ष में रहकर भी नहीं बोल पा रहे।”
बता दें कि पड़ोसी देश से ऐसी खबरें और वीडियों आई हैं जिनमें वहां पर हिन्दु अल्पसंख्यकों की लिंचिग की जा रही हैं। दिसंबर 2025 में भारत विरोधी कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद से यह देश तनाव में है।