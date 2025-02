VIDEO: 'टावर, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, अस्पताल और हनुमान मंदिर', देखें संघ का दिल्ली स्थित 150 करोड़ रुपये का बना कार्यालय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने नई दिल्ली में 5 लाख वर्ग फीट की जगह पर अपने नए कार्यालय परिसर, केशव कुंज का उद्घाटन किया है, जिसमें टावर, ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय, एक अस्पताल और एक हनुमान मंदिर है। स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्मित, अत्याधुनिक सुविधा को कुल ₹150 करोड़ के सार्वजनिक दान के माध्यम से पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था।

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इस परिसर को आरएसएस के बढ़ते काम को सहयोग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी आधुनिक सुविधाओं के साथ, केशव कुंज कार्यक्रमों, प्रशिक्षण और बैठकों के लिए एक स्थान के रूप में काम करेगा। पुस्तकालय शोध में मदद करेगा, और सभागार बड़ी सभाओं की मेजबानी करेंगे।

मुख्यालय में चिकित्सा देखभाल के लिए पांच बिस्तरों वाला अस्पताल और विश्राम के लिए बड़े लॉन शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी के झंडेवाला में स्थित केशव कुंज, जहां बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) स्थानांतरित हुआ, चार एकड़ में फैला है और इसे ₹150 करोड़ की लागत से बनाया गया है।

यह परिसर पांच लाख वर्ग फीट में फैला है, जो आकार में भाजपा मुख्यालय से भी बड़ा है और इसमें कार्यालय, आवासीय स्थान और संघ की अन्य गतिविधियों के लिए जगह है। नए बने आरएसएस मुख्यालय में तीन टावर भी हैं - "साधना", "प्रेरणा" और "अर्चना"। इन टावरों में सामूहिक रूप से 300 कमरे, कार्यालय स्थान, कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑडिटोरियम हैं।

#WATCH | Delhi | The new headquarters of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), 'Keshav Kunj,' has been completed in Delhi. The RSS has shifted its office back to its old address in the city. The reconstruction project spans 3.75 acres and consists of three 12-story buildings,… pic.twitter.com/vOkojE4FGE