वीडियो: 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत डल झील में शान से लहराया तिरंगा, डाक विभाग ने 10 दिन में बेचे 1 करोड़ झंडे

Highlights श्रीनगर में आज शिकारा रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान हर शिकारा और नावों पर तिरंगा लहराया गया है। यही नहीं 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत डाक विभाग द्वारा 10 दिन में 1 करोड़ झंडे बेचे गए है।

Har Ghar Tiranga: 'हर घर तिरंगा' (Har Ghar Tiranga) अभियान के आज जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध डल झील में तिरंगा यात्रा निकली है। इस रैली में डल झील के शिकारा और नावों ने हिस्सा लिया है और तिरंगा को लहराया है।

इस शिकारा वाली रैली को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर शुरू किया है। आपको बता दें कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत भारतीय डाक ने पिछले 10 दिन में 1 करोड़ झंडे बेचे है।

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में शुक्रवार को शिकारा रैली निकाली गई है। इस रैली का आयोजन युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा आयोजित किया गया था जिस उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसका एक वीडियो भी न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किया गया है।

#WATCH | J&K: A Tiranga shikara rally held at Dal Lake in Srinagar under #HarGharTiranga campaign. The event was organised by the Youth Services and Sports Department of the UT. The shikara rally was flagged off by Lt Governor Manoj Sinha. pic.twitter.com/ozla8Pq3cZ