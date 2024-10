VIDEO: समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कैमरे पर चीफ जस्टिस को कहे अपशब्द

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने सोमवार को उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को कैमरे पर गाली दी, जब उनसे अयोध्या विवाद के संदर्भ में की गई उनकी 'भगवान से प्रार्थना' वाली टिप्पणी के बारे में पूछा गया था। हालांकि, आलोचनाओं का सामना करने के बाद, यादव ने यह कहते हुए अपना बयान वापस ले लिया कि किसी ने भी उनसे मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ नहीं पूछा था।

राम गोपाल यादव ने संवाददाताओं से कहा, "मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जब आप भूतों को वापस जीवित करते हैं, जब आप मृतकों को वापस जीवित करते हैं, तो वे भूत बन जाते हैं और न्याय का पालन करना शुरू कर देते हैं। अब वे कहाँ हैं?... भूल जाइए, ऐसे सभी ******* लोग ऐसी बातें कहते रहते हैं। क्या मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए?"

Samajwadi Party Senior leader & Akhilesh Yadav's uncle Ramgopal Yadav abuses CJI Chandrachud. Says, "Some 'CHU**YA' keep talking, Should i take notice of them?" Jahilta at peak pic.twitter.com/AngnEbe7B4

बाद में जब उनसे उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो राम गोपाल यादव ने ऐसा कोई बयान देने से इनकार किया और तर्क दिया कि उनसे बहराइच हिंसा पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया था।

उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "किसी ने मुझसे सीजेआई के बारे में कुछ नहीं पूछा। सीजेआई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैंने कभी उन पर कोई टिप्पणी नहीं की। मुझसे बहराइच (हिंसा) के बारे में पूछा गया और मैंने उसका जवाब दिया।"

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अपने चाचा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, "हम सभी सीजेआई का सम्मान करते हैं।"

#WATCH | Mainpuri, Uttar Pradesh: SP leader Ram Gopal Yadav clarifies his remark on the CJI...an earlier video soundbyte of his showed him apparently using an objectionable remark when asked a question on CJI's remark on Ayodhya verdict. pic.twitter.com/YrDmw3uCpu