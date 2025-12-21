VIDEO: रामदेव ने मीडिया के मंच पर ही पत्रकार को कुश्ती के लिए किया चैलेंज, फिर दे डाली दी पटकनी, देखें

नई दिल्ली: योग गुरु रामदेव ने शनिवार को एक पत्रकार को कुश्ती मैच के लिए चैलेंज किया, जो एक चौंकाने वाले मुकाबले में खत्म हुआ। एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक इवेंट में, 59 साल के रामदेव स्टेज पर मौजूद एडिटर के पास स्पैरिंग सेशन के लिए गए, लेकिन उन्हें पता चला कि उनका विरोधी एक अनुभवी पहलवान था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश के इंदौर के जयदीप कर्णिक एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी कुश्ती की गहरी जड़ें हैं। ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में रामदेव पत्रकार को काबू करने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन कर्णिक ने चतुराई से उनके दांव को चकमा दिया। एक समय रामदेव कर्णिक को ज़मीन पर गिराने में कामयाब रहे, लेकिन पत्रकार ने फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया और खुद को संभाला।

मैच दोस्ताना माहौल में खत्म हुआ, जिसमें दोनों प्रतिभागी ज़मीन पर गिर गए और फिर मुस्कुराते हुए उठे। यह वीडियो जल्द ही ऑनलाइन वायरल हो गया। एक X यूज़र ने कमेंट किया, "कोई कुछ भी कहे, बाबा रामदेव इस उम्र में भी बहुत फिट हैं।" दूसरे ने लिखा, "बाबा ने सोचा था कि वह मीडिया में कुछ पॉइंट पाने के लिए आसान शिकार होंगे, लेकिन आखिर में उन्होंने खुद ही अपना मज़ाक उड़वा लिया।"

Ramdev Baba’s wrestling bout in a TV debate pic.twitter.com/fdyfYjLQ1p — India Brains (@indiabrains) December 20, 2025

एक कमेंट में लिखा था, "न्यूज़ वाला इसे ज़िंदगी भर याद रखेगा।" जयदीप कर्णिक के पिता, सुभाष कर्णिक, एक जाने-माने पहलवान थे और मध्य प्रदेश के सबसे सम्मानित कुश्ती लेखकों में से एक थे। उनके दादा, रंगनाथ कर्णिक, अपने समय के एक दिग्गज पहलवान थे।

यह रामदेव का पहला कुश्ती शोकेस नहीं था। पतंजलि के फाउंडर पहले भी ओलंपिक मेडलिस्ट, जिनमें हरिद्वार में सुशील कुमार भी शामिल थे, के साथ मुकाबला कर चुके हैं। उन्होंने नई दिल्ली में पतंजलि पावरविटा प्रो रेसलिंग लीग (PWL) के एक प्रमोशनल मैच में सिल्वर मेडलिस्ट एंड्री स्टैडनिक का भी सामना किया था, जिन्होंने 2008 के ओलंपिक में सुशील कुमार को हराया था।

अपने भगवा कपड़ों में, रामदेव ने टेक-डाउन, वन-लेग होल्ड और पिन जैसे टेक्निकल मूव्स दिखाए और फ्रेंडली मुकाबला 12-0 से जीत लिया। यह मैच प्रमोशनल था, जिसमें स्टैडनिक और रेफरी ने रामदेव को अपने स्किल्स दिखाने का मौका दिया। रामदेव ने लोगों को स्टेमिना और फिटनेस के लिए कुश्ती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और इस खेल की दुनिया भर में पॉपुलर होने की क्षमता की तारीफ की।

