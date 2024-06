PM Modi-Naveen Patnaik: चुनाव में हमला, मुलाकात है खास, नवीन पटनायक से कुछ इस अंदाज में मिले पीएम मोदी, देखें वायरल वीडियो

Highlights मोहन माझी ने ओडिशा के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने ओडिशा के मंत्री पद की शपथ ली है। प्रभाती परिदा पहली बार विधायक बनी हैं।

PM Modi-Naveen Patnaik: लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ ही ओडिशा विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया है और राज्य से नवीन पटनायक सरकार की विदाई हो गई है। 24 साल से नवीन बाबू इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इस बार भाजपा ने सत्ता से बाहर कर दिया। चुनाव में वार होते हैं। लेकिन मिलने के बाद नेता को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। भुवनेश्वर में नए सीएम मोहन चरण माझी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और कुशलक्षेप पूछ कर हालचाल जाना।

VIDEO | PM Modi and former Odisha CM Naveen Patnaik exchanged greetings at the swearing-in ceremony of the new CM Mohan Charan Majhi in Bhubaneswar. pic.twitter.com/S8PA8YfhDm — Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2024

#WATCH | Bhubaneswar: Prime Minister Narendra Modi speaks with former Odisha CM and BJD chief Naveen Patnaik after the swearing-in ceremony of CM Mohan Charan Majhi concludes. pic.twitter.com/7iOR8u4FfS — ANI (@ANI) June 12, 2024

चार बार के विधायक और आदिवासी नेता मोहन माझी ने ओडिशा के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। केवी सिंह देव और पार्वती परिदा ने ओडिशा के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुरेश पुजारी, रबीनारायण नाइक, नित्यानंद गोंड, कृष्ण चंद्र पात्रा, पृथ्वीराज हरिचंदन, डॉ. मुकेश महालिंग, बिभूति भूषण जेना और डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने ओडिशा के मंत्री पद की शपथ ली है।

ओडिशा में आज नयी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें मोहन चरण माझी ने मुख्यमंत्री के पद पर और कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली। दोनों ही उपमुख्यमंत्रियों के पास एक-दूसरे के विपरीत राजनीतिक अनुभव है। के वी सिंह जहां छह बार विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वहीं प्रभाती परिदा पहली बार विधायक बनी हैं।

Odisha swearing-in ceremony | Gokula Nanda Mallick and Sampad Kumar Swain take oath as ministers in CM Mohan Charan Majhi-led cabinet. pic.twitter.com/K5Z5c68MTl — ANI (@ANI) June 12, 2024

पटनागढ़ के पूर्ववर्ती शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले देव ने पटनागढ़ विधानसभा सीट से लगातार छठी बार जीत हासिल की है। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- बीजू जनता दल (बीजद) गठबंधन सरकार (2000-2009) के दौरान भारी एवं लोक उद्यम मंत्री के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। सिंहदेव की पत्नी संगीता कुमारी देवी भी बोलांगीर लोकसभा सीट से चार बार सांसद रही हैं।

Odisha swearing-in ceremony | Suresh Pujari, Rabinarayan Naik, Nityananda Gond and Krushna Chandra Patra take oath as ministers in CM Mohan Charan Majhi-led cabinet. pic.twitter.com/GtcYiG64GG — ANI (@ANI) June 12, 2024

के.वी. सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके दादा आर.एन सिंह देव 1966 से 1971 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे। पटनागढ़ के विधायक के बिल्कुल उलट प्रभाती परिदा को लगातार तीन बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतत: वह हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार निमापारा सीट से विधायक चुनी गईं।

Odisha swearing-in ceremony | Ganesh Ram Singh Khuntia, Suryabanshi Suraj and Pradeep Balasamanta take oath as ministers in CM Mohan Charan Majhi-led cabinet. pic.twitter.com/32Pk1Z6Eur — ANI (@ANI) June 12, 2024

उन्होंने 1995 में उत्कल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और उसी साल उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर काम शुरू किया। इसके अलावा परिदा ने 2005 में विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की डिग्री भी प्राप्त की। सिंह देव ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नयी सरकार ओडिशा को देश का नंबर एक राज्य बनाने की दिशा में काम करेगी।

प्रभाती परिदा ने कहा, ''मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे राज्य की सेवा करने का मौका दिया। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वादों को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहनाया जाए।” ओडिशा में भाजपा ने 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद की 24 साल पुरानी सरकार को बेदखल कर दिया।

