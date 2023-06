कर्नाटक के रेलवे ट्रैक पर एक साथ कई पत्थर रखने का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी बच्चे को शख्स ने रंगेहाथों पकड़ा

बेंगलुरु: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चे पर रेलवे पटरी पर पत्थर रखने का आरोप लगा है। क्लिप में दिख रहा है कि बच्चे को दो लोग पकड़े हुए है और उससे इसकी पूछताछ कर रहे हैं। यही नहीं वो जो शख्स बच्चे को पकड़ा है वह उसे पीट भी रहा है और उसे पुलिस के हवाले करने की बात कह रहा है।

बता दें कि हाल में ही ओडिशा के बालासोर में एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें आधिकारिक तौर पर 278 लोगों की जान गई है और करीब 1100 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के कुछ दिन बाद ही रेलवे के पटरी पर इस तरीके से पत्थर रखने की घटना से रेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह देखने को मिला है कि एक शख्स एक बच्चे को पकड़ा हुआ है और दूसरा शख्स घटना का वीडियो बना रहा है। वीडियो में शख्स द्वारा बच्चे से पटरी पर पत्थर रखे जाने को लेकर सवाल करते और बीच बीच में उसे मारते हुए भी देखा जा रहा है। यही नहीं शख्स द्वारा बच्चे पुलिस के हवाले देने की बात कहने पर वह शख्स का पैर पकड़ लेता है और उसे छोड़ा देने की बात कहता है।

⚠️ Shocking: Another #TrainAccident Averted.



An underage boy was caught sabotaging the railway Track this time in #Karnataka.



We have tens of thousands of Kms of railway tracks and forget adults now even kids are being used for sabotaging and causing deaths.



This is a serious… pic.twitter.com/URe9zW4NgG