VIDEO: मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, भगवान शिव का लिया आशीर्वाद; देखें वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 16, 2025 13:20 IST2025-10-16T13:19:20+5:302025-10-16T13:20:51+5:30
PM Modi in Andhra Pradesh: प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन स्वामी का पंचामृत से रुद्राभिषेक किया.
PM Modi in Andhra Pradesh: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां नांदयाल जिले में श्री भ्रामराम्बा मल्लिकार्जुन स्वामी वारला देवस्थानम में पूजा-अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने पंचमुरलु (गाय के दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना एक पवित्र मिश्रण) से रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण भी उनके साथ थे। मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 52 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही परिसर में एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ है।
శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబికా సమేత మల్లన్న స్వామి వేద పండితులచే వేద ఆశీర్వాదం అందుకున్న ప్రధాని మోదీ జి 🙏
यह पूरे देश में इस तरह का पहला मंदिर है। मंदिर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र भी जाएंगे, जो एक स्मारक परिसर है।
इसमें एक ध्यान कक्ष भी है जिसके चारों कोनों पर चार प्रतिष्ठित किलों, प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। बीच में महान राजा छत्रपति शिवाजी की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित है। श्री शिवाजी स्मारक समिति द्वारा संचालित इस ध्यान कक्ष की स्थापना 1677 में छत्रपति शिवाजी की पवित्र तीर्थस्थल की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में की गई थी।
इसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल जाएंगे और वहां बिजली, रक्षा, रेलवे और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।
శ్రీశైలం మల్లన్న సేవలో ప్రధాని శ్రీ @narendramodi గారు.
భ్రమరాంబ, మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించుకున్న ప్రధాని శ్రీ @narendramodi గారు, రాష్ట్ర సీఎం శ్రీ @ncbn గారు, డిప్యూటీ సీఎం శ్రీ @PawanKalyan గారు.
మల్లికార్జునస్వామికి పంచామృతాలతో ప్రధాని మోదీ గారు రుద్రాభిషేకం.
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ‘सुपर जीएसटी - सुपर सेविंग्स’ नामक एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें लोगों को नई पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के लाभों के बारे में बताया जाएगा।
इससे पहले, कुरनूल हवाई अड्डे पर राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री नायडू और अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया।