VIDEO: मुंबई प्रेस क्लब ने अमरावती रैली में पत्रकारों के खिलाफ 'अपने मालिकों के गुलाम' वाली टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को घेरा

Highlights अमरावती में हाल ही में एक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने रैली को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों पर निशाना साधा उन्होंने पत्रकारों पर दूसरे पक्ष (भाजपा) के लिए बल्लेबाजी करने का आरोप लगाया प्रेस क्लब ने कहा, कामकाजी पत्रकारों के प्रति राहुल गांधी का अभद्र रवैया बेहद परेशान करने वाला

मुंबई: मुंबई प्रेस क्लब ने सोमवार को कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी पर पत्रकारों के खिलाफ "भड़काऊ टिप्पणी" करने के लिए निशाना साधा। मुंबई प्रेस क्लब के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल ने राहुल गांधी की टिप्पणियों के खिलाफ एक विस्तृत बयान में कहा कि "कामकाजी पत्रकारों के प्रति राहुल गांधी का अभद्र रवैया बेहद परेशान करने वाला है और इस पर गंभीर चिंता की जरूरत है।" राहुल की रैली शनिवार, 16 नवंबर को हुई थी।

महाराष्ट्र के अमरावती में हाल ही में एक रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने रैली को कवर कर रहे मीडियाकर्मियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पत्रकार "इस बात से सहमत हैं कि वे भी दूसरे पक्ष के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं या उनके हैं"। राहुल की टिप्पणियों का मतलब था कि पत्रकार उनके खिलाफ थे और भाजपा के साथ थे।

राहुल गांधी ने कहा, "जब मैं उनसे कहता हूं कि पत्रकार भी उनके (भाजपा) हैं, तो पत्रकार भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हां, यह वास्तव में मामला है। यह उनकी गलती नहीं है। मैं उन्हें पसंद करता हूं। इन लोगों को काम करना है, वेतन लेना है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। उन्हें अपना पेट भरना है। ये लोग गुलाम हैं। वे मदद नहीं कर सकते।"

