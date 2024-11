VIDEO: 'बाहर का माल है तो बाहर का माल है', संजय राउत ने शाइना एनसी के खिलाफ अरविंद सावंत की विवादित टिप्पणी का किया बचाव

Highlights संजय राउत ने कहा कि अगर वह 'आयातित माल' हैं, तो यह महिलाओं का अपमान कैसे है? उन्होंने आगे कहा कि कहा, आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा? सावंत पर शाइना एनसी को "इम्पोर्टेड माल" कहने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने शनिवार को शिंदे सेना की उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ अपनी पार्टी के सांसद अरविंद सावंत की विवादित टिप्पणी का बचाव किया। सावंत ने पिछले दिनों मुंबादेवी सीट से शिंदे सेना की महिला उम्मीदवार को इम्पोर्टेड माल कहा था। उनकी इस विवादित टिप्पणी का बचाव करते हुए शिंदे ने कहा कि जो बहार का माल है तो बाहर का माल है।

मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा, "कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि मुंबादेवी से महिला उम्मीदवार (शायना एनसी) बाहर से आई हैं और 'आयातित माल' हैं। अगर वह 'आयातित माल' हैं, तो यह महिलाओं का अपमान कैसे है?...'बाहर का माल है तो बाहर का माल है'...

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "आपने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहा? आपको एक बार इतिहास की समीक्षा करनी चाहिए... अगर कोई बाहरी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, तो लोग कहते हैं कि वह बाहर से आया है... इतना बड़ा मुद्दा बनाने की कोई जरूरत नहीं है।"

