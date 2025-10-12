VIDEO: कलवा में अपने पति को गाली देने और पीटने के आरोप में महिला मनसे कार्यकर्ता ने गैर-मराठी बुजुर्ग महिला को जड़ा थप्पड़

मुंबई: राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की एक महिला कार्यकर्ता द्वारा एक गैर-मराठी महिला को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह घटना ठाणे के कलवा स्थित एक रेलवे स्टेशन पर महिला कार्यकर्ता के पति अर्जुन के साथ कथित तौर पर हुई बहस के बाद हुई।

यह वीडियो मनसे के एक अन्य कार्यकर्ता विनायक बिटला ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। वीडियो में, महिला स्वरा काटे, उनके पति और कई अन्य मनसे कार्यकर्ताओं के सामने माफ़ी मांगती हुई सुनाई दे रही है।

उन्होंने कहा, "आज कलवा स्टेशन पर मेरे साथ कुछ हुआ। मैंने किसी महाराष्ट्रीयन व्यक्ति को चोट पहुँचाई। मैंने उसे गाली दी, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठाया, जिसके लिए मैं पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।"

इसके बाद स्वरा काटे उठीं और उसे थप्पड़ मार दिया। उन्होंने महिला को महाराष्ट्र के लोगों के बारे में कभी भी बुरा न बोलने की चेतावनी भी दी। स्वरा ने मराठी में कहा, "महाराष्ट्र के लोगों से ऐसा दोबारा कभी न कहना। समझ में आया?"

घटना का वर्णन करते हुए, विनायक बिटला ने मराठी में बताया कि मनसे कार्यकर्ता के पति ने गलती से महिला को धक्का दे दिया, जिससे वह उसे गालियाँ देने लगी। बिटला ने आरोप लगाया कि महिला ने मराठी लोगों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अर्जुन की पिटाई भी की।

वीडियो में स्वरा ने भी कहा, "एक महिला एक पुरुष पर हाथ उठाती है और वह उसे कुछ नहीं कहता। कानून केवल महिलाओं पर ही क्यों लागू होता है? वह आधे घंटे तक मेरे पति को गालियां देती रही और उन पर हाथ उठाती रही, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं उसके खिलाफ केस करने वाली थी, लेकिन उसकी बेटी और उसके परिवार को देखते हुए, मैं उसे जाने दे रही हूं।"

गैर-मराठी लोगों को मनसे की चेतावनी

विनायक बिटला ने फेसबुक पोस्ट में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और मराठी लोगों को बाँटते हैं, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस पर कोई समझौता नहीं करेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, उन्हें ज़रूर गर्व होगा। इस मौके पर मैं सभी गैर-मराठी लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, तो प्यार से रहें। मराठी लोगों से पंगा न लें... जय महाराष्ट्र।"

