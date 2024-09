Video: जम्मू-कश्मीर के कठुआ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बेहोश हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोगों ने मंच पर संभाला

Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रविवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। कठुआ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते समय खड़गे को चक्कर आ गया।

खड़गे की हालत देखकर मंच पर मौजूद कई नेता उनका साथ देने के लिए दौड़ पड़े। अस्वस्थ महसूस करने के बावजूद खड़गे ने अपना भाषण जारी रखा और कहा, "हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे...मैं 83 साल का हूं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते।"

कांग्रेस अध्यक्ष ने कठुआ के जसरोटा में कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए भाजपा और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, "ये लोग (केंद्र सरकार) कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे। अगर वे चाहते तो एक-दो साल में करा लेते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी...वे चुनाव नहीं चाहते थे। वे उपराज्यपाल के जरिए रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलाना चाहते थे।"

खड़गे ने आगे कहा, "पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया। क्या आप ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकते हैं जो 10 साल में आपकी समृद्धि वापस नहीं ला सकता? अगर कोई भाजपा नेता आपके सामने आए तो उनसे पूछें कि उन्होंने समृद्धि लाई या नहीं।"

