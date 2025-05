VIDEO: कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने वडोदरा रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर बरसाए फूल

वडोदरा: गुजरात के वडोदरा में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान एक दिल को छू लेने वाला पल देखने को मिला, जब भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने सम्मान और प्रशंसा के तौर पर उन पर फूलों की पंखुड़ियाँ बरसाईं। इस अवसर पर अधिकारी के परिवार ने कहा कि उन्हें न केवल प्रधानमंत्री पर बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा में अपनी बेटी के योगदान पर भी गर्व है।

कर्नल कुरैशी के माता-पिता ताज मोहम्मद और हलीमा कुरैशी सैकड़ों नागरिकों के साथ खचाखच भरे रोड शो में शामिल हुए। पीटीआई से बात करते हुए मोहम्मद ने कहा, "बहुत अच्छा लगा। हमें गर्व है कि पीएम मोदी ने हमसे मुलाकात की। सोफिया देश की बेटी है, उसने सिर्फ़ अपना कर्तव्य निभाया।"

हलीमा कुरैशी ने भी हाल ही में हुई सैन्य कार्रवाई के प्रतीकात्मक न्याय पर प्रकाश डालते हुए इसी भावना को दोहराया। उन्होंने ऑपरेशन के नाम और इसके व्यापक सांस्कृतिक प्रतिध्वनि का संदर्भ देते हुए कहा, "ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लिया।"

कर्नल कुरैशी की जुड़वाँ बहन शायना सुनसारा भी मौजूद थीं। एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "जब आपकी बहन देश के लिए कुछ करती है, तो यह न केवल मुझे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। वह अब केवल मेरी बहन नहीं बल्कि देश की बहन है।"

#WATCH | Gujarat: On PM Modi's roadshow in Vadodara, Colonel Sofiya Qureshi's twin sister Shyna Sunsara says, "We felt good meeting PM Modi. PM Modi has done a lot for women's empowerment. Sofia is my twin sister. When your sister does something for the country, it inspires not… pic.twitter.com/IA3ceI5RJ1