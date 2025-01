Video: आप विधायक अमानतुल्लाह खान का ‘बेटा’ होने का दावा करने वाले लड़के की बाइक सीज़, दिल्ली पुलिस को दिखा रहा था धौंस, कर रहा था बदसलूकी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान दो लड़कों को दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा, जिनमें से एक ने खुद को आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा बताया। घटना तब हुई जब पुलिस ने देखा कि लड़के सड़क के गलत साइड पर बुलेट मोटरसाइकिल चला रहे थे, मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करके तेज आवाज निकाल रहे थे और टेढ़े-मेढ़े तरीके से बाइक चला रहे थे।

जब उन्हें रोका गया, तो उनमें से एक ने दावा किया कि वह अमानतुल्लाह खान का बेटा है और पुलिस पर आरोप लगाया कि उसके पिता की राजनीतिक स्थिति के कारण उसे निशाना बनाया जा रहा है। जब उनसे ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र मांगा गया, तो लड़कों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है।

उनमें से एक ने अमानतुल्लाह खान को फ़ोन किया और स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को फ़ोन थमा दिया। बातचीत के बावजूद, लड़के अपना नाम या पता बताए बिना चले गए। एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) बाइक को पुलिस स्टेशन ले आया। मामला दर्ज किया गया और कई उल्लंघनों के तहत चालान जारी किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, बाइक को जब्त कर लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि आप विधायक अमानतुल्ला खान का बेटा होने का दावा करने वाले व्यक्ति पर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने, संशोधित साइलेंसर का उपयोग करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के आरोप में 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

