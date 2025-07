VIDEO: ओडिशा में शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न से आहत छात्रा ने प्रिंसिपल के सामने खुद को लगाई आग

बालासोर: ओडिशा के बालासोर स्थित एक कॉलेज की स्नातक छात्रा अपने शिक्षक द्वारा महीनों से किए जा रहे यौन उत्पीड़न और संस्थान की कथित निष्क्रियता के विरोध में कॉलेज प्राचार्य के कक्ष के सामने आत्मदाह का प्रयास करने के बाद जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। वह 90 प्रतिशत से ज़्यादा जल गई है।

फकीर मोहन स्वायत्तशासी महाविद्यालय से बी.एड. की पढ़ाई कर रही यह छात्रा 90 प्रतिशत से ज़्यादा जल गई है और वर्तमान में एम्स, भुवनेश्वर में उसकी गहन देखभाल की जा रही है। उसे बचाने की कोशिश करने वाले एक अन्य छात्र को भी गंभीर चोटें आई हैं।

साथी छात्रों के अनुसार, इंटीग्रेटेड बी.एड. विभाग के प्रमुख, समीर कुमार साहू द्वारा कथित तौर पर लगातार उत्पीड़न के कारण, छात्रा हफ़्तों से मानसिक रूप से परेशान थी। सहपाठियों का आरोप है कि साहू ने बार-बार अनुचित माँगें कीं और मना करने पर उसे शैक्षणिक परिणाम भुगतने की धमकी दी।

A female student of FM College, Balasore (Odisha) SET HERSELF ON FIRE after her repeated complaints of sexual harassment by the HoD were ignored for over 15 days.

She pleaded for help — from the government, from the local BJP MLA and MP, and even tweeted seeking justice.



NSUI… pic.twitter.com/iClP4c6l9j