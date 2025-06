VIDEO: दिल्ली में अपार्टमेंट में आग लगने से 3 की मौत, पिता और दो बच्चे 7वीं मंजिल से कूदे

Highlights दिल्ली पुलिस ने मुताबिक, दो बच्चे खुद को बचाने के लिए बालकनी से कूदे, हुई मौत बाद में, उनके पिता, यश यादव, उम्र 35 साल, ने भी बालकनी से छलांग लगा दी उन्हें भी IGI अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया

नई दिल्ली: आग में घिरी बहुमंजिला इमारत की सातवीं मंजिल की बालकनी से कूदने से 10 साल के दो बच्चों की मौत हो गई। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में, उनके पिता यश यादव ने भी बालकनी से छलांग लगा दी और आईजीआई अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में बहुमंजिला अपार्टमेंट की इमारत में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। मौके पर आठ दमकल गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। यादव की पत्नी और बड़े बेटे को आग से बचा लिया गया है और उन्हें बचा लिया गया है। उन्हें इलाज के लिए आईजीआई अस्पताल ले जाया गया है।

