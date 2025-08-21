Vice Presidential Election: चुनाव आयोग ने दो अतिरिक्त सचिवों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया

Vice Presidential Election: चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालयों में कार्यरत दो अतिरिक्त सचिवों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की घोषणा की। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होना है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुशील कुमार लोहानी और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव डी आनंदन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव नितिन कुमार शिवदास खाड़े को आरक्षित सूची में रखा गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी से है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने दोनों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया है।

इसमें कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव स्तर के दो अधिकारियों को आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।”

भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव

पिछले महीने जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा देने के बाद से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। तब से, एनडीए और विपक्ष ने अपने-अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिनमें से एक को भारत का अगला उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिल सकता है।

इससे पहले गुरुवार को, विपक्षी भारतीय ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेड्डी ने इसे सम्मान का क्षण बताते हुए, उपराष्ट्रपति चुने जाने पर निष्पक्षता, गरिमा और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प लिया।

अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जारी एक बयान में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रेड्डी ने कहा, "आज, मुझे विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने का सम्मान मिला। मैंने यह काम विनम्रता, जिम्मेदारी और हमारे संविधान में निहित मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की गहरी भावना के साथ किया।"

उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया।

