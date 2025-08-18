Vice Presidential Election 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव की निगरानी करेंगे राजनाथ सिंह, मतदान एजेंट होंगे किरेन रीजीजू

Highlights तमिलनाडु की प्रमुख ओबीसी जाति से हैं और आरएसएस से जुड़े रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नौ सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को आगामी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 31 जुलाई, 2024 को ग्रहण किया था। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए।

भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया था। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 2025 है। 22 अगस्त 2025 नामांकन की जांच की जाएगी। 25 अगस्त नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। आवश्यक होने पर 9 सितंबर, 2025 को मतदान होगा।

Vice Presidential Election 2025: नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त

पीसी मोदी, महासचिव राज्यसभा उपराष्ट्रपति चुनाव कराएंगे और साथ में गरिमा जैन, संयुक्त सचिव और विजय कुमार, निदेशक, राज्यसभा सचिवालय को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति चुनाव की निगरानी करेंगे, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू मतदान एजेंट होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा नीत गठबंधन के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। विपक्ष भी अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है तो चुनाव नौ सितंबर को होगा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जरूरी हो गया है।

Vice Presidential Election 2025: राधाकृष्णन के पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री

लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास पर्याप्त बहुमत होने के कारण, राधाकृष्णन का निर्वाचन लगभग तय है। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी पदोन्नति से उसे तमिलनाडु में पैठ बनाने में मदद मिलेगी, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। राधाकृष्णन गौंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो तमिलनाडु में प्रभावशाली ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय है।

तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर, 1957 को जन्मे राधाकृष्णन के पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक की डिग्री है। 16 साल की उम्र में आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करने वाले राधाकृष्णन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। वर्ष 1996 में, राधाकृष्णन को भाजपा की तमिलनाडु इकाई का सचिव नियुक्त किया गया।

Vice Presidential Election 2025: 2004 से 2007 के बीच राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे

वह 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1999 में वह फिर से इस सीट से लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य किया। वर्ष 2004 से 2007 के बीच, राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे।

इस पद पर रहते हुए, उन्होंने 19,000 किलोमीटर की ‘रथ यात्रा’ की, जो 93 दिनों तक चली। एक उत्साही खिलाड़ी राधाकृष्णन टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लंबी दूरी के धावक रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि 2004 में द्रमुक द्वारा राजग से संबंध समाप्त करने के बाद तमिलनाडु में भाजपा के लिए नया गठबंधन बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

