राजधानी दिल्ली में हिंदू संगठनों ने निकाला संकल्प मार्च, उदयपुर और अमरावती की घटनाओं पर जताया विरोध

Highlights दिल्ली में विहिप ने निकाली संकल्प यात्रा उदयपुर-अमरावती की घटनाओं पर जताया विरोध फिल्मकार लीना मणिमेकलाई पर कार्रवाई की मांग की

दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों ने संकल्प मार्च निकाला । ये यात्रा हाल ही में घटी उदयपुर और अमरावती की घटनाओं के विरोध में निकाली गई। विहिप के नेतृत्व मे निकाली गई इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इस यात्रा में दिल्ली भाजपा के नेता कपिल शर्मा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा भी शामिल हुए।

लाखो लाख लोग दिल्ली की सड़कों पर

Now at Jantar Mantar with @TajinderBagga#HinduSankalpMarchpic.twitter.com/5bCuhRbhz0