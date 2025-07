101 वर्ष की आयु में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन का निधन

Highlights कई नेता सोमवार दोपहर उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे। माकपा के कई नेता सोमवार को मिलने अस्पताल पहुंचे थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

नई दिल्लीः केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मार्क्सवादी नेता अच्युतानंदन का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्युतानंदन का सोमवार (21 जुलाई, 2025) को तिरुवनंतपुरम में आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया। वह 101 वर्ष के थे। माकपा ने इसकी जानकारी दी। हृदय गति रुकने के बाद एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अच्युतानंदन की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर बनी हुई थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के कई नेता सोमवार को उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। पार्टी के कई नेता सोमवार दोपहर उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे।

Veteran CPI(M) leader and former Kerala CM V.S. Achuthanandan passes away. He was undergoing treatment in a private hospital after a cardiac arrest.



(Pic: Kerala Assembly website) pic.twitter.com/RceeJSutbT