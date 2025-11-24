Dharmendra Dies: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, करण जौहर ने इमोशनल नोट में किया कन्फर्म
By रुस्तम राणा | Updated: November 24, 2025 14:12 IST2025-11-24T14:12:54+5:302025-11-24T14:12:54+5:30
बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर आखिरी स्टार के लिए एक इमोशनल नोट लिखा। उनकी फोटो के साथ, करण ने उनके साथ काम करने का मौका मिलने के लिए शुक्रिया अदा किया।
Dharmendra Dies: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर धर्मेंद्र का सोमवार (24 नवंबर) को मुंबई में उनके घर पर निधन हो गया। वह 89 साल के थे। उनका अंतिम संस्कार पवन हंस श्मशान घाट पर हुआ। आज सुबह उनके घर के बाहर एक एम्बुलेंस देखी गई। कई सेलिब्रिटी और परिवार के सदस्य भी श्मशान घाट पर महान एक्टर को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
VIDEO | Mumbai: Veteran actor Amitabh Bachchan (@SrBachchan) arrives at the Pawan Hans crematorium in Mumbai with his son, actor Abhishek Bachchan (@juniorbachchan).— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/8CwjXD7GIL
उन्होंने लिखा, "यह एक युग का अंत है... एक बहुत बड़ा मेगा स्टार... मेनस्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप... बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस... वह इंडियन सिनेमा के एक असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे... सिनेमा के इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीके से मौजूद हैं... लेकिन सबसे ज़्यादा वह सबसे अच्छे इंसान थे... हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उन्हें बहुत प्यार करता था।"
करण ने आगे कहा, "उनके पास सबके लिए बहुत सारा प्यार और पॉजिटिविटी थी... उनका आशीर्वाद, उनका गले लगना और उनका ज़बरदस्त प्यार शब्दों से ज़्यादा याद आएगा... आज हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खालीपन है... एक ऐसी जगह जिसे कोई कभी नहीं भर सकता... हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्मजी रहेंगे... हम आपसे प्यार करते हैं सर... हम आपको बहुत याद करेंगे... आज आसमान धन्य है... आपके साथ काम करना हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद रहेगा... और मेरा दिल कहता है सम्मान, श्रद्धा और प्यार के साथ... अभी ना जाओ छोड़ के... के दिल अभी भरा नहीं... ओम शांति।"
धर्मेंद्र, श्रीराम राघवन की आने वाली फिल्म इक्कीस में काम करने वाले थे। इस फिल्म में मेगास्टार अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा भी हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह तैयार है।