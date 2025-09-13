जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

By रुस्तम राणा | Updated: September 13, 2025 22:08 IST2025-09-13T22:08:33+5:302025-09-13T22:08:33+5:30

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण, 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है

Vaishno Devi Yatra postponed indefinitely amid heavy rain in J&K | जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जम्मू: माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा, जो 19 दिनों के निलंबन के बाद रविवार को फिर से शुरू होने वाली थी, लगातार बारिश के कारण फिर से स्थगित कर दी गई है, तीर्थस्थल बोर्ड ने शनिवार को घोषणा की।

जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में पवित्र गुफा मंदिर की तीर्थयात्रा 26 अगस्त को रोक दी गई थी, इससे कुछ घंटे पहले ही मंदिर के मार्ग पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "भवन और ट्रैक पर लगातार बारिश के कारण, 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के माध्यम से अपडेट रहें।"

इससे पहले, बोर्ड ने रविवार को तीर्थयात्रा फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण एक बार फिर तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने में देरी हो गई।

Web Title: Vaishno Devi Yatra postponed indefinitely amid heavy rain in J&K

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Vaishno Devi Mandirjammu kashmirवैष्णो देवी मंदिरजम्मू कश्मीर