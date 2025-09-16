Uttarakhand: देहरादून में भयंकर तबाही, पीएम मोदी और अमित शाह ने CM धामी को लगाया फोन, स्थिति का लिया जायजा

September 16, 2025

Dehradun Cloudburst: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "घरों और सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। हम चीजों को पटरी पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। कई जगहों पर कनेक्टिविटी बाधित हुई है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हमारे सभी विभाग युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह मुझसे बात की और सारी जानकारी ली। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। हम इस आपदा में प्रभावित लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं।"

Highlightsउत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मालदेवता क्षेत्र के केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई।कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास पुल क्षतिग्रस्त हो गया है।

Dehradun Cloudburst: उत्तराखंड में रात भर हुई बारिश के बाद देहरादून में मंगलवार तड़के बादल फटने से तबाही मच गई। देहरादून और उसके आस-पास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है जिसमें कई कारें, घर और दुकानें बह गई। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन की है। पीएम और गृहमंत्री ने उत्तराखंड में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ पूरी तरह खड़ी है। सीएमओ की ओर से कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्धस्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चलाया जा रहा है। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कल देर रात देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण कुछ दुकानों के क्षतिग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं और व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैं ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना करता हूं।"

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा, ‘‘देहरादून में सहस्त्रधारा और माल देवता तथा मसूरी से भी नुकसान की खबरें मिली हैं। देहरादून में दो से तीन लोग लापता बताए जा रहे हैं। मसूरी में एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली है और इसकी पुष्टि की जा रही है।’’ उन्होंने बताया कि प्रभावित इलाकों में टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, और 300 से 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 

बता दें कि मंगलवार तड़के देहरादून में भारी बारिश के कारण बादल फटने से दो लोग लापता हो गए। इस घटना में कई घर नष्ट हो गए और कारें व दुकानें बह गईं।

बादल फटने की यह घटना देर रात हुई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। दोनों लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है।

