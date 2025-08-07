Uttarakhand: देवभूमि में बारिश से तबाही, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी; आईएमडी ने 12 अगस्त तक जारी किया रेड अलर्ट
By अंजली चौहान | Updated: August 7, 2025 13:53 IST2025-08-07T13:52:32+5:302025-08-07T13:53:38+5:30
Uttarakhand School Holiday:उत्तराखंड में मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी के मद्देनजर राज्य के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है।
Uttarakhand School Holiday: मानसून की बारिश ने पहाड़ों से लेकर मैदान तक अपना रौद्र रूप दिखा रखा है। भारी से सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी इलाकों में मची है जहां उत्तराखंड और हिमाचल में बादल फटने से भारी जान-माल का नुकसान हुआ है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल के लिए 12 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है।
सरकार ने ज़िला अधिकारियों को भी सतर्क रहने और ज़रूरत पड़ने पर लोगों की मदद करने को कहा है। वे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएँगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सा सहायता भी देंगे। आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी काम कर रहे हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम ठीक होने तक घर पर ही रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें।
मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर, देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और बागेश्वर सहित कई जिलों में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज के लिए बंद कर दिए गए हैं।
लगातार भारी बारिश के बीच एहतियातन यह बंदिश लगाई गई है, जिससे कई इलाकों में संपर्क मार्ग बुरी तरह बाधित हुए हैं। अधिकारी मलबा हटाने और संपर्क बहाल करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया है।
इस बीच, लगातार बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे तीर्थयात्रा मार्ग पर काफी असर पड़ा है।
उत्तराखंड सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने नवीनतम अपडेट साझा करते हुए रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे के हवाले से कहा, "आम जनता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ धाम यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। केदारनाथ धाम मार्ग पर श्रद्धालुओं को उनके वर्तमान स्थानों पर सुरक्षित रूप से रोक दिया गया है।"
उत्तराखण्ड में मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए। राज्य के चंपावत, पौड़ी और उधमसिंह नगर में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/A5YCaQWuQB— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) August 5, 2025
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गौरीकुंड और केदारनाथ के बीच पैदल मार्ग पर चट्टानें गिरने का खतरा बना हुआ है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण, फिलहाल आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है।
केदारनाथ पैदल मार्ग सहित पूरे जिले में पुलिस बल हाई अलर्ट पर है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। अधिकारियों ने लोगों से दुर्घटनाओं से बचने के लिए नदी के किनारों से दूर रहने का आग्रह किया है।