Cloudburst in Uttarkashi: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से हुई भारी तबाही, कई गांव बहे, देखें भयानक मंजर का वो पल | VIDEO

देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हरसिल के निकट धराली क्षेत्र में मंगलवार को बादल फटने से एक गांव बह गया और कई लोगों के लापता होने की आशंका है। उत्तरकाशी पुलिस ने कहा कि हर्षिल क्षेत्र में खीर गढ़ के बढ़ते जल स्तर के कारण, "धराली में नुकसान की खबरों के कारण पुलिस, एसडीआरएफ, सेना और अन्य आपदा प्रतिक्रिया दल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं।"

बादल फटने के डरावने दृश्य सामने आए, जिसमें बाढ़ के कारण मकान बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने यह भी कहा कि आपातकालीन सेवा के अधिकारी और टीमें खोज एवं बचाव अभियान में लगी हुई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार को उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान लगाया है।

