Uttarakhand: रामनगर जा रही बस अल्मोड़ा में हादसे का शिकार, खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत; रेस्क्यू जारी

December 30, 2025

Uttarakhand: आपातकालीन सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की बचाव टीमें तुरंत दुर्घटनास्थल पर भेजी गईं। घायलों को चिकित्सा उपचार के लिए भीकियासैन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Uttarakhand: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्रियों को ले जा रही बस 160 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में छह से सात लोगों की मौत हो गई। और 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा सुबह करीब 8 बजे भीकियासेन-रामनगर रोड पर शीलापानी (विनायक इलाके) के पास हुआ, जो भीकियासेन से लगभग चार किलोमीटर आगे है। बस द्वाराहाट से भीकियासेन और बसोट होते हुए रामनगर जा रही थी, तभी बताया जा रहा है कि एक मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया।

बचाव अभियान जारी

हादसे की जानकारी मिलते ही ज़िला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस टीमों के साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) के जवान मौके पर पहुंचे।

स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार बचाव अभियान जारी है। हादसा स्थल मुश्किल पहाड़ी इलाके में होने के कारण बचाव और राहत कार्यों में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हादसे में शामिल बस, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UK 07 PA 4025 है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन (KMOU) लिमिटेड की है और इसे सुबह करीब 11 बजे रामनगर पहुंचना था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ड्राइवर ने शीलापानी मोड़ के पास बस से कंट्रोल खो दिया। अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित हैं।

कई घायल यात्रियों को शुरू में भीकियासेन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत वालों को बेहतर इलाज के लिए रामनगर के राम दत्त जोशी सरकारी कंबाइंड अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि एक दर्जन से ज़्यादा घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।

सीएम धामी ने दुख जताया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि वह जिला प्रशासन के संपर्क में हैं और घायलों को ज़रूरी मदद दी जा रही है।

सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, "हमें अल्मोड़ा जिले में बिखियासैंण से रामनगर जा रही बिखियासैंण-विनायक मोटर रोड पर एक बस दुर्घटना की बेहद दुखद खबर मिली है, जिसमें यात्रियों की जान चली गई है। यह घटना बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है।"

उन्होंने आगे कहा, "दुर्घटना में घायल यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा तुरंत पास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए बड़े मेडिकल सेंटरों में रेफर किया गया है। पूरे मामले पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और मैं स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं।"

पीड़ितों की पहचान हुई

मृतकों में पांच पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं:

गोविंद बल्लभ मठपाल (80) और उनकी पत्नी पार्वती देवी (75), जमौली के निवासी; सूबेदार नंदन सिंह अधिकारी (65), भूपाल सिंह अधिकारी के बेटे, जमौली के निवासी; तारा देवी (50), महेश चंद्र की पत्नी, बाली (पटवारी क्षेत्र) की निवासी; गणेश (25), जो भीम बहादुर का बेटा है; और उमेश (25), जिसके पिता का नाम पता नहीं है। एक और मृत युवक की पहचान अभी भी वेरिफाई की जा रही है।

