उत्तराखंडः ज्वालापुर में बारिश और आंधी के कारण 200 साल पुराना पेड़ गिरा, 2 लोगों की मौत, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त

देहरादूनः उत्तराखंड के ज्वालापुर क्षेत्र में बारिश और आंधी के कारण 200 साल पुराना एक पेड़ गिर गया और कई लोग उसके नीचे दब गए। चारों लोगों को बचा लिया गया है और सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि चमगदर टापू के पास पेड़ गिरने से सोनीपत के एक पर्यटक की मौत हो गई।

वहीं हरिद्वार के हरमिलाप मिशन सरकारी अस्पताल के डॉ अनस जाहिद ने कहा कि 5 लोगों को यहां लाया गया, जिनमें से एक छोटे बच्चे और एक आदमी की मृत्यु हो गई है। एक मरीज को हमने सीटी स्कैन के लिए AIIMS ऋषिकेश रेफर किया है। बाकी लोगों का इलाज जारी है।

