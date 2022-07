आजम खान बोले- Lulu Mall का मालिक RSS के लिए जुटाता है धन; नहीं बदलेगा मॉल का नाम, कमा रहा है इससे पैसे

Highlights आजम खान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लुलु मॉल आरएसएस के लिए काम करता है। आजम खान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लुलु मॉल आरएसएस के लिए काम करता है। उन्होंने ओपी राजभर पर भी बोलते हुए कहा है कि वह भाजपा के लिए काम कर रहे है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि लुलु मॉल के मालिक का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसए) से सीधा संबंध है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि आरएसए के निर्देश पर ही मॉल में अनधिकृत रूप से नमाज अदा की गई। आजम खान ने यह बयान मुरादाबाद में दिया है जहां वह अदालत के एक मामले में यहां आए थे।

इससे पहले जब आजम खान से लुलु मॉल के बारे में कुछ बोलने को कहा गया था को वे उस समय कुछ बोलने से इन्कार कर दिए थे। लेकिन इस बार जब वह बोले है तो मॉल के मालिक पर ही सवाल उठा दिया है।

इस पर बोलते हुए सपा नेता आजम खान ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘लुलु मॉल का मालिक आरएसएस के लिए धन जुटाता है और वह राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पैदा करना चाहता है।’’

वहीं इससे पहले जब आजम खान को लुलु मॉल पर कुछ टिपणी देने को कहा गया था तो वे उस समय यह कहकर बात को टाल दिए थे कि वो कभी मॉल में गए ही नहीं है तो वह इस पर क्या बयान दें।

आजम खान ने यह भी कहा कि लुलु मॉल का मालिक ने मॉल बनवाया है और वह लोगों को लाकर मॉल में नमाज पढ़वाता है। वह विवाद खड़ा करना चाहता है। खान का यह भी बोलना है कि अगर ऐसा नहीं है तो वह मॉल का नाम क्यों नहीं बदल लेता है।

सपा नेता ने कहा कि वह नाम नहीं बदलेगा क्योंकि वह इस नाम से पैसे कमा रहा है।

आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में लुलु मॉल के उद्घाटन के बाद कुछ लोगों ने वहां अनधिकृत रूप से नमाज अदा की थी, जिससे विवाद खड़ा हो गया था।

इसके विरोध में कुछ हिंदू संगठन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घटना पर कड़ा संज्ञान लेने के बाद, पुलिस ने कार्रवाई की और मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

The man who named it is an RSS fundraiser. He built the mall & brought the people who offered namaz. He caused controversy. He should change the name of the mall.But he won't do it as he is earning through this name: Samajwadi Party leader Azam Khan on Lulu Mall namaz controversy pic.twitter.com/4n2nMeaHWS