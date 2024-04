JP Nadda In Rampur: 'पहले लोगों का अपहरण होता था, डर से लोग पलायन कर रहे थे', रामपुर में बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

Highlights रामपुर में पहले यहां लोगों का अपहरण हुआ करता था व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आती थी एक समय था, जब हम उत्तर प्रदेश को ​बीमारू राज्य कहते थे, आज वही राज्य 'उत्तम प्रदेश' बन रहा है

JP Nadda In Rampur: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा कि मैं काफी दिनों के बाद रामपुर आया हूं। उन्होंने कहा कि पहले यहां पर लोगों का अपहरण हुआ करता था, वसूली होती थी, व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आती थी, डर से लोग पलायन कर रहे थे। लेकिन केंद्र में पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार की वजह से आज भयमुक्त वातावरण में रामपुर आगे बढ़ रहा है।

