Red Fort car blast: लाल किले में कार ब्लास्ट के बाद यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्य हाई अलर्ट पर

उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी सीनियर अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में हुए धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस धमाके में कम से कम आठ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। सभी रेलवे स्टेशनों को भी एहतियाती अलर्ट पर रखा गया है। ब्लास्ट के तुरंत बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, ब्लास्ट का कारण अभी पता नहीं चला है।

उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के सभी सीनियर अधिकारियों को संवेदनशील धार्मिक स्थलों, संवेदनशील जिलों और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

ANI के मुताबिक, एडीजी अमिताभ यश ने कहा, "सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ से संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग और चेकिंग बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।"

उत्तराखंड के एडीजी (इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी) अभिनव कुमार ने बताया कि लाल किले के पास कार ब्लास्ट के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी तेरह जिलों के पुलिस प्रमुखों को अपने-अपने इलाकों में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7:05 बजे उन्हें लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में ब्लास्ट होने की कॉल मिली। लाल किला पुरानी दिल्ली इलाके में चांदनी चौक के पास है, जो एक बहुत बिज़ी शॉपिंग जगह है और त्योहारों और शादियों के मौसम में यहां बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है।

ब्लास्ट के बाद कई फायर इंजन मौके पर पहुंचे, जिसके वीडियो और तस्वीरों में गाड़ियां आग की लपटों में घिरी हुई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल दिख रहा था। गवाहों ने बताया कि धमाके वाली जगह के पास शरीर के टुकड़े बिखरे हुए देखे जा सकते थे। धमाके की आवाज़ ITO तक सुनाई दी, जो कुछ किलोमीटर दूर है। अधिकारियों ने बताया कि आग पर शाम 7.29 बजे तक काबू पा लिया गया था।

