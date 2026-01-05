प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आखिर क्या है वजह

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 5, 2026 14:23 IST2026-01-05T14:16:34+5:302026-01-05T14:23:17+5:30

30 दिसंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath met Prime Minister Narendra Modi, what reason | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आखिर क्या है वजह

photo-lokmat

Highlightsबिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज़ हो रही है।उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’ लद्दाख के उपराज्यपाल कविन्दर गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएमओ ने एक अन्य पोस्ट में कहा, ‘‘लद्दाख के उपराज्यपाल, कविन्दर गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।’’ उत्तर प्रदेश में हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नियुक्ति हुई है और कैबिनेट विस्तार की बात चल रही है।

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।

बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज़ हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों ने बताया कि 30 दिसंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई।

भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक में मौजूद थे और बाद में उन्होंने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ इस पर विचार-विमर्श किया। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम अनुमत संख्या 60 है। 2027 के चुनाव से पहले यह अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसलिए, यह प्रक्रिया क्षेत्रीय संतुलन और विभागों के युक्तिकरण पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी अध्यक्ष दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। भाजपा के निवर्तमान राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य नेता भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। पार्टी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

क्योंकि वर्तमान नेतृत्व में उच्च जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं का दबदबा अधिक है। नोएडा के विधायक पंकज सिंह के नाम पर भी संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा चल रही है। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों ने मंत्रिमंडल में अतिरिक्त पदों की मांग की है, हालांकि भाजपा ने संकेत दिया है कि यह फेरबदल मुख्य रूप से आंतरिक प्रक्रिया है।

Web Title: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath met Prime Minister Narendra Modi, what reason

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiYogi Adityanathuttar pradeshdelhiनरेंद्र मोदीयोगी आदित्यनाथउत्तर प्रदेशदिल्ली