UPMSP UP Board Result 2025 OUT: हाईस्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह और इंटरमीडिएट में प्रयागराज की महक जायसवाल ने किया टॉप, जानें क्या है उत्तीर्ण प्रतिशत

UPMSP UP Board Result 2025 OUT Live: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में जालौन के यश प्रताप सिंह अव्वल रहे, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने टॉप किया। हाईस्कूल के समस्त परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 90..11 है, जबकि इंटरमीडिएट के समस्त परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15 रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि हाई स्कूल में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। इस साल UPMSP HS परीक्षा में 25.56 लाख छात्र शामिल हुए थे।

UPMSP UP Board Result 2025 OUT Live: डिजिलॉकर पोर्टल से रिजल्ट कैसे करें चेक-

चरण 1: डिजिलॉकर एप्लिकेशन डाउनलोड करें या Google Chrome का उपयोग करें और छात्र results.digilocker.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं

चरण 2: जिन छात्रों ने अपना खाता बना लिया है, वे सीधे लॉग इन कर सकते हैं, जबकि जिन छात्रों ने अभी तक खाता नहीं बनाया है, उन्हें एक खाता बनाना होगा।

चरण 3: आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

चरण 4: होमपेज पर, UPMSP परिणाम अनुभाग पर जाएं और UP बोर्ड चुनें।

चरण 5: रोल नंबर, परीक्षा वर्ष दर्ज करें और विवरण सबमिट करें।

चरण 6: यूपी बोर्ड हाई स्कूल का परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। छात्र परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने डिजिलॉकर खाते में सहेज भी सकते हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज (25 अप्रैल) हाई स्कूल कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जिन छात्रों ने 24 फरवरी से 12 मार्च तक उत्तर प्रदेश कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और results.digilocker.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी बोर्ड कक्षा 10 हाई स्कूल परीक्षा का मूल्यांकन 84,122 परीक्षकों और 8,437 उप प्रधान परीक्षकों द्वारा किया गया था। यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 10 परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान लगभग 1.63 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा की गई।

UPMSP UP Board Result 2025 OUT Live: रिजल्ट चेक करने के चरण-

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर जाएं

चरण 2: कक्षा 10 के परिणाम 2025 के लिए परीक्षा परिणाम लिंक पर क्लिक करें

चरण 3: रोल नंबर और जन्म तिथि सहित आवश्यक क्रेडेंशियल दर्ज करें

चरण 4: UP बोर्ड परिणाम 2025 मार्कशीट सबमिट करें और देखें

चरण 5: भविष्य के संदर्भ के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और सहेजें।

