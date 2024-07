UP Vidhan Sabha Live: सीएम योगी बोले- चाचा को गच्चा दिया, शिवपाल यादव दिया जवाब- हम तो 3 साल तक आपके संपर्क में रहे तो गच्चा आपने भी दिया, देखें वीडियो

Highlights सीएम योगी और शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर तंज़ कस चुके थे. वर्ष 2027 में आपको दोनों डिप्टी सीएम गच्चा देंगे. चच्चा और गच्चा के शब्द ने दोनों ने एक दूसरे के जख्मों को हरा कर दिया.

UP Vidhan Sabha Live: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर ऐसा तंज कसा कि सदन गच्चा और चच्चा की चर्चा में उलझ गया. इसके पहले भी सदन में सीएम योगी और शिवपाल यादव ने एक दूसरे पर तंज़ कस चुके थे. उसी तरह से बुधवार को सीएम योगी और शिवपाल ने एक दूसरे पर मजाकिया लहजे में तंज किया और सदन गच्चा और चच्चा से गूंज गया.

#WATCH | Lucknow: Welcoming UP assembly Leader of Opposition Mata Prasad Pandey, UP assembly CM Yogi Adityanath says, "... I congratulate you for your selection as the LoP... 'Ek alag vishay hai ki aapne Chacha ko gaccha de hi diya' (It is a different subject that you have fooled… pic.twitter.com/wcxC4DlwRA