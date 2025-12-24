VIDEO: अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, कोई रोक नहीं सकता, सीएम योगी

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया।

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब किसी को भी गैरकानूनी कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो ऐसा करेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे आबादी की जमीन हो या सरकारी संपत्ति, यदि कोई माफिया या प्रभावशाली व्यक्ति अवैध कब्जा कर मॉल, वसूली केंद्र या किसी भी तरह की गैरकानूनी और अनैतिक गतिविधियां चलाता पाया गया, तो उस पर बिना किसी दबाव के कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी परिस्थितियों में बुलडोजर की कार्रवाई को कोई नहीं रोक सकता।

