UP: टॉफी ने ले ली दो साल के बच्चे की जान, गले में अटक गई थी टॉफी, दम घुटने से नहीं बच सका बच्चा

बिजनौर (यूपी): स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यहां दो साल के एक लड़के की सांस की नली में टॉफी फंसने से मौत हो गई। सुविधा के प्रभारी डॉ. आशीष कुमार आर्य ने कहा कि बिजनौर जिले के चक गोवर्धन गांव के शफेज नाम के बच्चे को शनिवार शाम को नेहटौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। उन्होंने कहा कि टॉफी ने उसके वायुमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे दम घुटने से लड़का मृत हो गया।

डॉ. आर्य ने आगाह किया कि छोटे बच्चों को टॉफ़ी, मूंगफली या अंगूर जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए क्योंकि इनसे आसानी से दम घुट सकता है। बच्चे के पिता शमशाद ने बताया कि शफेज पहले भी टॉफी खाता था, लेकिन इस बार टॉफी उसके गले में फंस गई। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा बच्चे को बचाने की बहुत कोशिशों के बावजूद वे उसे उसके गले से निकालने में असफल रहे।

Web Title: UP: Toffee took the life of a two year old child, toffee got stuck in the throat, the child could not save himself from suffocation