By अंजली चौहान | Updated: November 16, 2025 08:54 IST2025-11-16T08:51:20+5:302025-11-16T08:54:40+5:30

UP Stone Mine Collapses: सोनभद्र में पत्थर की खदान ढहने से बड़ा हादसा, 1 की मौत; 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका

UP Stone Mine Collapses: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक पत्थर की खदान ढहने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। खदान ढहने के बाद लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है और बचाव अभियान जारी है। यह हादसा शनिवार को सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हुआ।

मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। राज्य और राष्ट्रीय आपदा राहत बल सहित राहत दल मौके पर मौजूद हैं।

खदान ढहने के बाद मौके पर पहुँचे ज़िला मजिस्ट्रेट बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा, दो निजी कंपनियों और ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बचाव टीमों ने भी शनिवार को बचाव अभियान चलाया। उन्होंने आगे कहा कि बचाव अभियान में मदद के लिए अतिरिक्त उपकरण और मशीनरी भी मँगवाई जा रही है।

हालांकि खदान ढहने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसकी जाँच शुरू की जाएगी।

करमासार निवासी एक मज़दूर छोटू यादव के अनुसार, उसके दो भाई संतोष यादव और इंद्रजीत यादव मलबे में दबे लोगों में शामिल थे।

उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने शनिवार को कहा कि जब यह हादसा हुआ, तब खनन स्थल पर लगभग एक दर्जन लोग काम कर रहे थे और इसकी वजह जानने के लिए जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य मजदूर के अनुसार, खदान ढहने के समय खनन स्थल पर नौ कंप्रेसर चल रहे थे और प्रत्येक कंप्रेसर पर एक व्यक्ति तैनात था। शनिवार को घटनास्थल पर ओबरा के उपजिलाधिकारी विवेक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडे, ओबरा थाना प्रभारी विजय चौरसिया और चोपन थाना प्रभारी कुमुद शेखर सिंह मौजूद थे।

