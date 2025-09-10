कौन हैं राजेश सिंह दयाल, स्वास्थ्य शिविर में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान
लखनऊः समाजसेवा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए “यूपी के मेडिसिन मैन” कहे जाने वाले राजेश सिंह दयाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक अनोखी पहल की। उन्होंने राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के माध्यम से आज लखनऊजेल में कैदियों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।
शिविर का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर डीजी जेल प्रेम चंद मीणा और जेल अधीक्षक आरके जायसवाल भी उपस्थित रहे। इस स्वास्थ्य शिविर में कैदियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श, विभिन्न स्वास्थ्य जांच, तथा नि:शुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही सभी कैदियों को फल भी वितरित किए गए।
मुख्य अतिथि का वक्तव्य
मुख्य अतिथि दारा सिंह चौहान जी ने राजेश सिंह दयाल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, “दयाल जी ने अब तक उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई हैं तथा 50,000 से अधिक वृद्धजनों की मोतियाबिंद सर्जरी करवा चुके हैं। यह कार्य अत्यंत प्रेरणादायी है।”
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार जेलों में हेल्थ एटीएम और बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ स्थापित करने पर गंभीरता से काम कर रही है। चौहान ने विशेष रूप से यह कहते हुए शुभकामनाएँ दीं कि “दयाल जी ने अपना जन्मदिन कैदियों के बीच मना कर यह सिद्ध किया है कि सच्ची समाजसेवा वही है, जो हर वर्ग तक बिना भेदभाव पहुँचे।”
राजेश सिंह दयाल का संकल्प
इस अवसर पर राजेश सिंह दयाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज का यह मेडिकल कैम्प सिर्फ़ दवाइयों और जाँच तक सीमित नहीं है। यह एक संदेश है की आप अकेले नहीं हैं। समाज ने आपको भुलाया नहीं है और सबसे अहम आप फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अपराध से नफ़रत हो सकती है, पर इंसान से नहीं।
हर इंसान को दूसरा मौक़ा मिलना चाहिए और अगर आप बदलने का संकल्प लें तो दुनिया की कोई ताक़त आपको रोक नहीं सकती है। सिंह ने कहा की यह मेरे जीवन का सबसे विशेष जन्मदिन है क्योंकि मैंने समाज के उस हिस्से के साथ बिताया है, जिनकी तरफ शायद ही कोई ध्यान देता है। मेरा संकल्प है कि आने वाले महीनों में मैं उत्तर प्रदेश की अन्य जेलों में भी इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर आयोजित करूँगा।
डीजी जेल और जेल अधीक्षक का मत
डीजी जेल प्रेम चंद मीणा ने कहा कि दयाल का यह प्रयास समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है। जेल अधीक्षक आरके जायसवाल ने कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया और विशेष रूप से उल्लेख किया कि “कैदियों के बीच जन्मदिन मना कर राजेश सिंह दयाल जी ने यह साबित कर दिया है कि उनकी समाजसेवा किसी भेदभाव से परे है और हर वर्ग तक पहुँचने वाली है।”