UP Road Accident: ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद बस में लगी आग, 3 नेपाली यात्रियों की मौत; 24 गंभीर रूप से झुलसे

UP Road Accident: बलरामपुर में एक बस के बिजली ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद उसमें आग लगने से तीन नेपाली यात्रियों की मौत हो गयी तथा 24 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार देर रात करीब दो बजे सोनौली से दिल्ली जा रही नेपाली यात्रियों से भरी एक बस फुलवरिया बाईपास पर एक कंटेनर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकरायी।

इससे बस में आग लग गई। इस घटना में तीन यात्रियों की झुलसकर मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि घटना में 24 अन्य यात्री भी झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से छह की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है।

जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी थे उन्हें दिल्ली एवं नेपाल के लिए रवाना किया जा रहा है। हादसे में घायल लोगों को ले जाने के लिए वाहन एवं टिकट की व्यवस्था करा दी गई है।

यूपी -

जिला बलरामपुर में ट्रक ने बस में टक्कर मारी। टक्कर लगकर बस बिजली खंभे से जा टकराई और आग लग गई। बस सवार 3 लोग जिंदा जल गए, 24 घायल हैं। बस में ज्यादातर नेपाली यात्री थे, जो दिल्ली जा रहे थे। वहीं ट्रक गर्म कपड़े लेकर असम जा रहा था। pic.twitter.com/BYmCgnCv0P — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) December 2, 2025

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन घायलों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए है। उन्हें हरसंभव सहायता दी जा रही है।

