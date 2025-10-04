UP: रामपुर-दिल्ली रोडवेज बस ब्रजघाट गंगा पुल से नीचे लटकी, सभी यात्री सुरक्षित, भयावह वीडियो सामने आया

रामपुर: शनिवार को एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया जब दिल्ली जा रही रामपुर डिपो की एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर ब्रजघाट स्थित गंगा पुल की रेलिंग से टकरा गई। यह हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ जब बस पुल पार कर रही थी। बताया जा रहा है कि बस का संतुलन बिगड़ गया और वह तेज़ गति से रेलिंग से टकरा गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्री डर के मारे चीखने-चिल्लाने लगे। बस में कुल 16 यात्री सवार थे और गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया।

यह टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि पुल की रेलिंग टूट गई और बस का आधा हिस्सा किनारे पर लटक गया। घबराए यात्रियों ने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि बस गंगा नदी के ऊपर खतरे की स्थिति में लटकी हुई थी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें बस पुल से लटकी हुई दिखाई दे रही है, जिससे पता चलता है कि एक बड़ा हादसा बाल-बाल टल गया।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचे। बस को सुरक्षित हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई।

रामपुर से दिल्ली आ रही बस का बड़ा हादसा टला। गंगा पुल पर ऐसे बस गिरते हुए बची। सभी सुरक्षित। किसी चमत्कार से कम नहीं pic.twitter.com/3DkRQUCAqq — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) October 4, 2025

पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है तथा बस और पुल दोनों पर सुरक्षा निरीक्षण कर रही है। जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि बस कुछ इंच और आगे खिसकती तो वह पूरी तरह से गंगा नदी में गिर सकती थी।

Web Title: UP: Rampur-Delhi Roadways Bus Hangs Off Brajghat Ganga Bridge, All Passengers Rescued; Terrifying VIDEO Surfaces