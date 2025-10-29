यूपी राजनीतिः आखिर क्या गुल खिलाएंगे इरफान सोलंकी-आजम खान, जमानत पर छूटने के बाद दो घंटे तक भेंट, सपा परिवार में सुगबुगाहट

Highlights इरफान सोलंकी से पारिवारिक संबंध हैं। बस परिवार से मुलाकात करने आए थे। 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

रामपुरः लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने हाल ही में जमानत पर छूटे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान से बुधवार को उनके आवास पर मुलाकात की। अपनी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी के साथ रामपुर पहुंचे इरफान ने आजम खान से लगभग दो घंटे तक भेंट की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में आजम खान ने कहा कि इरफान के पिता से उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। इस सवाल पर कि क्या यह एक राजनीतिक मुलाकात थी, खान ने कहा,‘‘हमारे इरफान सोलंकी से पारिवारिक संबंध हैं।

लेकिन जब दो राजनीतिक लोग मिल बैठकर बात करते हैं तो सियासी बातचीत भी होती ही है।’’ कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने इस मुलाकात के बारे में संवाददाताओं को बताया,‘‘हमारा और आजम खान साहब का पारिवारिक संबंध है। यह कहिए कि हम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम पर भी जुल्म किया गया और उन पर भी।’’

मुलाकात के मकसद के बारे में पूछे जाने पर इरफान ने कहा, ‘‘बस परिवार से मुलाकात करने आए थे। इसी बहाने एक दूसरे के हाल-चाल जान लिये और उनसे दुआएं लीं कि ऐसा दौर कोई दुश्मन भी ना देखे।’’ उन्होंने कहा,‘‘मेरी दुआ है कि आजम खान साहब की सेहत ठीक हो। वह हमारी पार्टी की जान हैं।’’

सीसामऊ से सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी को पिछले साल जून में कानपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने आगजनी के मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इस सीट पर हुए उपचुनाव में इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की थी।

करीब 33 महीने जेल में गुजारने के बाद इरफान पिछली 30 सितंबर को जमानत पर महाराजगंज जेल से रिहा हुए थे। इससे पहले, सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खान विगत 23 सितंबर को लगभग 23 महीने तक जेल में रहने के बाद से जमानत पर सीतापुर जेल से रिहा किए गए थे। उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं।

