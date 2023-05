यूपी निकाय चुनाव: दूसरे चरण में एक नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 77 पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित, जानें पूरी डिटेल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 7, 2023 07:51 AM

नगर पंचायतों के 36 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं जिनमें गौतमबुद्ध नगर से 16, एटा से तीन, आजमगढ़, बांदा, कासगंज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और हाथरस से दो-दो तथा बुलंदशहर, बाराबंकी, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत एवं हमीरपुर से एक-एक सदस्य शामिल हैं।

