VIDEO: प्रिंसिपल ने ₹7 हज़ार फीस को लेकर यूपी के छात्र के आत्मदाह पर की विवादित टिप्पणी, कहा- 'उसकी फोन की कीमत ₹25k है और ₹1L की मोटरसाइकिल'

मुज़फ्फरनगर: एक चौंकाने वाली घटना में, उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना में डीएवी पीजी डिग्री कॉलेज के 24 साल के छात्र उज्ज्वल राणा ने कथित तौर पर शनिवार को एक क्लासरूम के अंदर खुद को आग लगा ली। उसे ₹7,000 की बकाया फीस के कारण एग्जाम देने की इजाज़त नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि बीए सेकंड ईयर के इस छात्र को ट्यूशन फीस न दे पाने वाले छात्रों की हालत के बारे में बोलने पर कॉलेज अधिकारियों द्वारा बार-बार बेइज्ज़त और परेशान किया गया।

कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप

घटना से पहले, राणा ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और एक हाथ से लिखा हुआ नोट छोड़ा जिसमें उसने प्रिंसिपल प्रदीप कुमार पर फिजिकल असॉल्ट और गाली-गलौज का आरोप लगाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने मदद मांगी, तो पुलिस ने उसका साथ देने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया, जिससे वह "विश्वास और न्याय के मामले में टूट गया।" TOI की रिपोर्ट के अनुसार, नोट में प्रिंसिपल के साथ-साथ तीन पुलिसवालों को भी अपनी परेशानी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया था।

"Main fees nahi de paya, toh principal ne mera exam form jama karne se rok diya."🥲



A heartbreaking incident took place at DAV College, where a BA student named Ujjwal Rana allegedly set himself on fire after being denied permission to submit his exam form due to unpaid fees. pic.twitter.com/ChAcGmNmJX — Oppressor (@TyrantOppressor) November 9, 2025

प्रिंसिपल ने फीस विवाद की घटना पर बात की

DAV कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार सिंह, जहाँ एक स्टूडेंट ने फीस बकाया होने पर खुद को आग लगाने की कोशिश की थी, ने मीडिया से कहा, "स्टूडेंट ने अपनी फीस में से सिर्फ़ 1,750 रुपये ही दिए हैं। हम एक सेमेस्टर की आधी फीस लेते हैं। इस स्टूडेंट ने बाकी फीस नहीं दी है और वह शायद ही कभी क्लास आता है। उसके पास 25,000 रुपये का मोबाइल फोन है और वह रोज़ाना मोटरसाइकिल से कॉलेज आता है, जिसमें पेट्रोल लगता है और जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपये है। उसे गरीब या दलित बैकग्राउंड का कैसे माना जा सकता है? अगर वह सच में फीस नहीं दे सकता, तो सरकार के पास ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रावधान और स्कॉलरशिप हैं। अगर वह गरीब है, तो उसने स्कॉलरशिप का फॉर्म क्यों नहीं भरा?"

He is Pradeep Kumar Singh, Principal of the DAV college where a student attempted self immolation over fees dues. Pradeep Singh while speaking to media said:



"He (Ujjawal Rana) owns a ₹25k worth mobile. Drives a motorcycle worth ₹1 lakh. How is he poor or Dalit?" https://t.co/IzwYmJ5Yespic.twitter.com/0hNs9oRqcP — Piyush Rai (@Benarasiyaa) November 9, 2025

