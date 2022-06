उत्तर प्रदेशः लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज के डीएम का तबादला, यूपी सरकार ने 21 अधिकारी बदले, देखें लिस्ट

Highlights लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग भेजा है। कृष्णा करुणेश को गोरखपुर का डीएम बनाया गया है।

लखनऊःउत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 21 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज के डीएम भी शामिल हैं। हाल ही में कानपुर में बवाल हुआ था। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा को भी हटा दिया गया है।

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग भेजा है। कृष्णा करुणेश को गोरखपुर का डीएम बनाया गया है। सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नया जिलाधिकारी होंगे। विशाख जी कानपुर नगर के नए डीएम बनाए गए हैं। सौम्या अग्रवाल को बलिया का नया जिलाधिकारी बनाया है।

UP govt orders transfer of 21 IAS officers in an order issued today- including DMs of Lucknow, Kanpur, Gorakhpur, Prayagraj pic.twitter.com/SftS5k82Pl