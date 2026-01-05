उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी?, पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी कैबिनेट में 6 सीट खाली, कौन-कौन बनेगा मंत्री?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 5, 2026 15:16 IST2026-01-05T15:15:45+5:302026-01-05T15:16:35+5:30

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की।

UP Cabinet Reshuffle Soon CM Yogi's Meeting PM Modi Sparks Buzz 6 seats vacant in UP cabinet nda sarkar cabinet reshuffle in Uttar Pradesh | उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी?, पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, यूपी कैबिनेट में 6 सीट खाली, कौन-कौन बनेगा मंत्री?

photo-lokmat

Highlights मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की।बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास एजेंडे पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। X पर एक पोस्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पाथेय 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने हेतु सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर की प्रतिकृति भेंट की।

cabinet reshuffle in Uttar Pradesh- संभावित मंत्री

1. पंकज सिंह

2. भूपेंद्र चौधरी

गुलाबी मीनाकारी कला से निर्मित इस प्रतिकृति को कुंज बिहारी जी ने बनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने X पर बैठक की दो तस्वीरें पोस्ट कीं और बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 के चुनावों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

उन्होंने राज्य की विकास योजनाओं के साथ-साथ आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री योगी के दोपहर 3:30 बजे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने की उम्मीद है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज़ हो रही हैं।

पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद, राज्य मंत्रिपरिषद का लंबे समय से प्रतीक्षित विस्तार और संगठन में बदलाव पार्टी के एजेंडे में अगला कदम है। मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः 14-15 जनवरी, 2026 को मकर संक्रांति के बाद होगा। इसके अलावा, आयोगों, बोर्डों और परिषदों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी।

हाल के दिनों में भाजपा में कई बदलाव हाल के दिनों में भाजपा में कई बदलाव देखने को मिले हैं। हाल ही में, भाजपा ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके सबको चौंका दिया, वहीं उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र नेता थे।

भाजपा तब सुर्खियों में आई, जब कई ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ भोज में भाग लिया। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई और मामला दिल्ली तक पहुंच गया। दरअसल, कुछ दिन पहले पी.एन. पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर ब्राह्मण भाजपा विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक को "सहभोज" (सामुदायिक भोज) कहा गया।

बैठक में लगभग 40 विधायक और एमएलसी शामिल हुए। दरअसल, यह बैठक इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इससे कुछ समय पहले ठाकुर विधायकों ने भी दो बैठकें की थीं। राज्य सरकार के मंत्री जयवीर सिंह और दयाशंकर सिंह, अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक में शामिल हुए थे।

पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने भी लोध समुदाय के विधायकों, सांसदों और नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया था। हालांकि, उस समय पार्टी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। कुर्मी बौद्धिक विचार मंच के बैनर तले भाजपा के कुर्मी विधायकों ने भी इसी तरह की बैठक की थी। तब भी मामला इतना गंभीर नहीं हुआ था।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्द विस्तार की संभावना 30 दिसंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई। नवनियुक्त राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक में उपस्थित थे और बाद में उन्होंने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा की।

बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज़ हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों ने बताया कि 30 दिसंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई।

भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक में मौजूद थे और बाद में उन्होंने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ इस पर विचार-विमर्श किया। उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम अनुमत संख्या 60 है। 2027 के चुनाव से पहले यह अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है। इसलिए, यह प्रक्रिया क्षेत्रीय संतुलन और विभागों के युक्तिकरण पर केंद्रित है।

मुख्यमंत्री और राज्य पार्टी अध्यक्ष दोनों पूर्वी उत्तर प्रदेश से होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। भाजपा के निवर्तमान राज्य अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य नेता भी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। पार्टी अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है।

क्योंकि वर्तमान नेतृत्व में उच्च जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं का दबदबा अधिक है। नोएडा के विधायक पंकज सिंह के नाम पर भी संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा चल रही है। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों ने मंत्रिमंडल में अतिरिक्त पदों की मांग की है, हालांकि भाजपा ने संकेत दिया है कि यह फेरबदल मुख्य रूप से आंतरिक प्रक्रिया है।

2024 के लोकसभा चुनावों के बाद दो मंत्रियों जितेंद्र प्रसाद और अनूप प्रधान को केंद्र सरकार में शामिल किया गया, जिससे अतिरिक्त पद रिक्त हो गए। सूत्रों ने संकेत दिया है कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मंत्रियों के फेरबदल में कुछ मंत्रियों को संगठनात्मक भूमिकाओं में स्थानांतरित किया जा सकता है।

जबकि पार्टी संगठन के नेताओं को सरकार में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार देकर उनका कद बढ़ाया जा सकता है और बोर्डों और निगमों में नई नियुक्तियां की जा सकती हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। 

Web Title: UP Cabinet Reshuffle Soon CM Yogi's Meeting PM Modi Sparks Buzz 6 seats vacant in UP cabinet nda sarkar cabinet reshuffle in Uttar Pradesh

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Yogi AdityanathNarendra Modiuttar pradeshBJP government of Uttar Pradeshयोगी आदित्यनाथनरेंद्र मोदीउत्तर प्रदेश