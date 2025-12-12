केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी होंगे यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के शनिवार को लखनऊ में करेंगे ऐलान

महेंद्र नाथ के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा और अंतिम दिन ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा. अब बात करते हैं यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की तो रविवार 14 दिसंबर को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यह दायित्व संभालने का मौका मिलेगा. 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम तय हो गया है. पार्टी के संगठन चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडेय ने  इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है. महेंद्र नाथ के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम तीन दिनों तक चलेगा और अंतिम दिन ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा. अब बात करते हैं यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की तो रविवार 14 दिसंबर को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यह दायित्व संभालने का मौका मिलेगा. 

पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके नाम पर रजामंदी जाता दी है. यह दावा लखनऊ में किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के शनिवार को लखनऊ पहुंचने के बाद ही इस बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी. पीयूष गोयल को यूपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का प्रभारी बनाया गया है. अब वही यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और उनके नाम की सार्वजनिक घोषणा सीएम योगी के साथ विचार-विमर्श के बाद शनिवार को करेंगे.

इसलिए हो रही थी नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज 

यूपी में लंबे समय से भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार हो रहा था. इसकी प्रमुख वजह वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल होना था. जिसके चलते ही बीते डेढ़ वर्षों से यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन हो रहा था और इसके लिए चुनावी प्रक्रिया के अक्टूबर 2024 में शुरू भी हुई. करीब 14 महीने भाजपा प्रदेश संगठन का चुनाव की प्रक्रिया चली.यूपी में भाजपा संगठन के 98 जिले हैं, इनमें से 84 जिलाध्यक्षों का चुनाव हो चुका है. 1918 मंडलों में से 1600 से अधिक पर मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुका है. 

350 प्रांतीय परिषद सदस्यों की घोषणा के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई और महेंद्र नाथ पांडेय ने गुरुवार को यह ऐलान किया कि शनिवार को अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी कार्यालय में एक बजे से तीन बजे तक नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा. फिर रविवार को केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल नए अध्यक्ष का ऐलान करेंगे. अचानक किए गए इस ऐलान से यह साबित हो गया की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के चल रहे एक दर्जन से अधिक नामों में से अपनी पसंद के नेता को चुन लिया है.

अध्यक्ष पद के लिए  इन नेताओं के नामों की चर्चा थी

यूपी में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्र सरकार में मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी साध्वी निरंजन ज्योति, योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह,  राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य और दिनेश शर्मा  के अलावा विद्यासागर सोनकर, बाबूराम निषाद, बसपा से आए जुगल किशोर, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक और महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला के नाम की चर्चा हो रही थी. कहा जा रहा था कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन्हीं नेताओं में से किसी का चयन करेगा. 

पार्टी नेतृत्व को सिर्फ यहीं तय करना है कि वह  ओबीसी, दलित तथा ब्राह्मण समाज से किसी यूपी का अध्यक्ष बनाना चाहता है. भाजपा के सीनियर नेताओं का कहना है कि पार्टी ने समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) फार्मूले को कमजोर करने के लिए कुर्मी समाज के पंकज चौधरी को यूपी की ज़िम्मेदारी देने का फैसला  बीएल वर्मा की अनदेखी कर किया है. बीएल वर्मा भी कुर्मी समाज से है लेकिन वह पंकज चौधरी का राजनीतिक कद बड़ा है. वह सातवीं बार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज संसदीय सीट से सांसद हुए हैं, इसलिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हे बड़ी ज़िम्मेदारी देने जा रहा है. 

ऐसी चर्चा यहां भाजपा मुख्यालय में हो रही है. फिलहाल इस बारे लखनऊ में पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी,संगठन महामंत्री धर्मपाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि शनिवार को होने वाली बैठक बने बाद इस बारे में खुलासा किया जाएगा.  

