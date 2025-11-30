केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा- 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले का कहीं अता-पता नहीं

पटना: जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने रविवार को विपक्ष, खासकर राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर तीखा हमला बोला। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि वे 18 नवंबर को शपथ लेंगे। तेजस्वी इतने अधीर थे कि शपथ लेने की तारीख खुद घोषित करते फिर रहे थे। बताइए, ऐसा कौन करता है?” ललन सिंह ने तंज कसते हुए पूछा कि अभी कहां हैं? कोई बताने वाला है कि उनका क्या हाल है? इन लोगों के शासन काल का सोच कर लोगों को रूह कांप जाता है।

महिलाओं को चुनाव के बाद 10 हजार रुपये देने के मुद्दे पर विपक्ष के हमले पर जवाब देते हुए ललन सिंह ने कहा कि विपक्ष कहां है? उनका काम ही है भ्रम फैलाना। उनसे पूछिए क्या हाल हुआ है कुल नेतागिरी भुला गया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादा किया है, वह पूरा करेंगे। नीतीश कुमार अपने वादों पर भरोसा रखते हैं और उसे निभाते हैं। युवाओं को एक करोड़ रोजगार और नौकरियां देने के वादे पर ललन सिंह ने दोहराया कि यह सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने का वादा हम पूरा करेंगे। यह नीतीश कुमार की यूएसपी है और अगले 5 साल हम इसी एजेंडे पर काम करेंगे। तो मान के चलिए की 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। कांग्रेस के द्वारा रामलीला मैदान से मतदाता सूची पुनरीक्षण और वोट चोरी के मुद्दे पर किए जा रहे विरोध पर भी उन्होंने टिप्पणी की। ललन सिंह ने कहा कि चोरी की बात करने पर कांग्रेस को कौन पूछ रहा है? पहले अपने घर की स्थिति तो देख लें।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपनी शपथ की तारीख घोषित कर दे, तो यह उसकी हताशा और राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़ा करती है, जबकि वास्तविकता यह है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है।

