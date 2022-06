Air India की फ्लाइट में अचानक यात्री की बिगड़ी हालत, भाजपा के इन नेताओं ने ऐसी की मरीज की मदद, देखें तस्वीरें

Highlights यात्रा के दौरान भाजपा के नेताओं ने एक यात्री की हालत खराब होने पर उनकी मदद की है। एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्री की हालत खराब हुई थी। इसकी जानकारी एयर इंडिया ने खुद दी है।

नई दिल्ली: एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्री की तबियत अचानक खराब हो जाने पर भाजपा नेताओं ने उनकी मदद की है। यह घटना दिल्ली से औरंगाबाद जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में घटी है। भाजपा के नेताओं ने न केवल मदद के सामने आया बल्कि यात्री के उपचार के लिए मदद भी किया। इस बात की जानकारी एयर इंडिया ने खुद दी है और इस मदद के लिए दोनों नेताओं का शुक्रिया भी अदा किया है। एयर इंडिया ने ट्वीट के साथ इस घटना की तस्वीरें भी शेयर किया है जिसमें बीजेपी के मंत्री और नेता यात्री की मदद करते हुए दिखाई दे रहे है। ये फोटो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।

दरअसल, एयर इंडिया के दिल्ली से औरंगाबाद जा रही फ्लाइट में अचानक एक यात्री बीमार पड़ गया था। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट में अनाउंसमेंट की गई और इलाज के लिए किसी डॉक्टर होने की तलाश शुरू हो गई थी। फ्लाइट में अनाउंसमेंट सुनते ही प्लेन में सवार भाजपा के दो नेता बीमार यात्री के पास भागे आए और उनकी मदद की। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. बीके कराड (एमओएस वित्त) और डॉ.सुभाष भामरे ने प्रारंभिक उपचार के जरिए यात्री की मदद की थी। दोनों नेताओं के इस पहल की खूब तारीफ हो रही है।

#FlyAI : A passenger onboard our Delhi-Aurangabad flt yesterday fell ill. As per SOP the crew announced to check if any doctor was on board. We would like to thank Dr B.K. Karad(Mos Finance) & Dr. Subhash Bhamre who immediately attended to him. pic.twitter.com/kmN8CMGYDL