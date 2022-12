UGC NET 2023 June Exam: यूजीसी नेट जून साइकल की परीक्षा का हुआ ऐलान, इस तारीख से शुरू होगा एग्जाम, देखें शेयडूल

Highlights यूजीसी नेट जून साइकल की परीक्षा का ऐलान हो गया है। इससे पहले दिसंबर साइकल की परीक्षा का एलान हुआ था। ऐसे में इस परीक्षा के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते है।

नई दिल्ली: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा यूजीसी नेट जून की परीक्षा का एलान कर दिया है। ये परीक्षा 13 जून से 22 जून तक होने वाली है। ऐसे में जो उम्मीदवार इसमें आवेदन करना चाहते है वे जल्दी करें और जाकर अपना एप्लीकेशन जमा कर दें।

आपको बता दें कि एनटीए द्वारा हर साल जून और दिसंबर के महीनें में इन परीक्षाओं आयोजन होता है। ऐसे में दिसंबर साइकल की परीक्षा का एलान पहले ही हो गया है, अब जून साइकल का एलान हुआ है।

यूजीसी नेट के जून की परीक्षा (UGC NET Exam 2023) का एलान हो गया है और ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया 29 दिसंबर 2022 से शुरू हो गई है। इस परीक्षा में जो उम्मीदवार बैठना चाहते है वे जल्द से जल्द अपना आवेदन जमा कर लें।

Release of the Dates for UGC NET June 2023 Cycle:

UGC NET is conducted twice every year by National Testing Agency (NTA) in June & December every year. This is to inform the prospective applicants that the first UGC NET June 2023 Cycle will be conducted from 13 to 22 June 2023.